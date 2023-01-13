Количество ДТП с участием детей увеличилось в Пскове за год

Количество аварий с участием детей и подростков выросло на территории Пскова в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В общей сложности произошло 25 ДТП, в результате которых травмы получили 30 человек. Для сравнения, в 2021 году произошло 22 аварии, в них пострадали 22 ребенка.

В ГИБДД уточнили, что 12 детей пострадали, находясь на улице в качестве пешеходов. Еще 14 детей находились на пассажирских местах в автомобилях. Трое детей пострадали в момент катания на велосипедах, один ребенок — на пит-байке, уточняет Псковская лента новостей.

Инспекторы отмечают, что количество аварий растет в летний период. Также отмечается рост количества аварий во время каникул. В эти периоды дети предоставлены сами себе и могут находиться на проезжей части без присмотра взрослых.