Путин поручил создать центр для реабилитации участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил 13 января создать центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение этой задачи назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должные лица регионов страны.

Путин также отметил, что необходимо рассмотреть вопросы производства протезов и комплектующих изделий к ним.

Кроме того, Минобороны и правительству России поручено определить, в каких препаратах и медизделиях для оказания помощи пострадавшим в ходе СВО есть потребность.

В ноябре Путин назвал героями всех участников спецоперации. Кроме того, он отмечал, что поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, является святой обязанностью властей.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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