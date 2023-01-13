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Названы распространенные методы мошенничества при продаже недвижимости

Юрист Посадская рассказала о подмене договоров мошенниками при продаже недвижимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При покупке недвижимости нужно обязательно тщательно проверять все документы на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц, чтобы исключить все риски. Об этом основатели агентства риелторских и юридических услуг «Доминанта» Вера Посадская и Анна Иванникова рассказали в пятницу, 13 января. Также они назвали самые распространенные методы мошенничества в сфере продажи недвижимости.

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По словам Посадской, одна из категорий мошенничества — это откровенная подмена видов договоров. Например, пожилого человека вводят в заблуждение и под видом договора ренты вынуждают подписать договор дарения квартиры. Бывают случаи, когда в текст договора не включают условие о праве пожизненного проживания и просто выселяют обманутого собственника.

«В нашей практике был случай, когда человек снял квартиру, изготовил поддельный паспорт и, представляясь собственником квартиры, предлагал ее более чем десяти людям. Деньги за наем квартиры обманутые наниматели заплатили, а в квартиру заселиться не смогли», — рассказала юрист в беседе с Lenta.Ru.

Посадская добавила, что продажа квартир, при покупке которых использовался материнский капитал, является еще одной категорией недобросовестных схем.

«И тогда второй супруг и дети обладают возможностью обратиться за защитой своих нарушенных прав и оспорить сделку. Важная особенность — дети могут обратиться с этим требованием спустя много лет, когда станут совершеннолетними», — подчеркнула она.

Третья категория — нарушение прав супругов, когда продавец скрывает, что он покупал квартиру или дом, находясь в браке.

При продаже квартиры, купленной в браке, даже спустя 15 лет после развода у бывшего супруга возникает право обратиться в суд с иском о защите нарушенных прав, так как общая совместная недвижимость продана без его согласия и денежные средства за нее не получены.

Посадская добавила, что очень важно проверять продавца на дееспособность. В противном случае есть вероятность лишиться денег и остаться без купленной квартиры.

Юрист Анна Иванникова рассказала, что иногда информация о том, что объект проблемный, вскрывается только при проведении правовой оценки, когда уже заключен договор задатка.

Она отметила, что задаток не подлежит возврату при отказе покупателя от сделки. И если же задаток очень большой, недобросовестные продавцы или их представители просто разводят потенциального покупателя на деньги.

Иванникова добавила, что при заключении сделок по доверенности от собственника нужно обязательно переговорить с ним очно или по видеосвязи, заручиться видеозаписью разговора и в день сделки проверить действительность доверенности. А деньги нужно перечислять в безналичной форме по реквизитам не доверенного лица, а собственника.

Ранее, 6 декабря, президент НП «Российская гильдия риелторов» Ирина Зырянова выразила мнение, что продажа единственного имеющегося жилья ради покупки нового или ради денег ― не самая безопасная операция, сопровождающаяся большим количеством рисков. По ее словам, риелтор не имеет права советовать клиентам продавать свое единственное имеющееся жилье.

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