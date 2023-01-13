Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января

Российские военнослужащие вечером 12 января завершили освобождение города Соледар от украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 13 января.

Он отметил, что освобождение Соледара имеет важное значение для продолжения наступательных действий на донецком направлении.

Также, по словам Конашенкова, полный контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут)

Конашенков также упомянул, что успешное наступление на Соледар стало возможным благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы, которые подавили систему управления противника и сорвали применение украинских беспилотников.

Накануне советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после взятия Россией Соледара у Киева уже не останется сил и вооружения для удержания своих позиций.

Также 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Соледаре проделана гигантская работа, и отметил героизм российских военнослужащих. В то же время он добавил, что останавливаться нельзя и впереди еще много работы.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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