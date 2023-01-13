NBC сообщил об обвинениях в домашнем насилии в адрес создателя «Рика и Морти»

Автор сценария и актер озвучки главных ролей мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд обвиняется в домашнем насилии. Об этом 12 января сообщает телеканал NBC.

Известно, что Ройланд обвинен в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений, а также в незаконном лишении свободы, которое сопровождалось угрозами, насилием и введением в заблуждение. Свою вину сценарист не признает.

«Мы с нетерпением ждем возможности очистить имя Джастина и помочь ему двигаться вперед как можно быстрее», — отметил адвокат Ройланда Т. Эдвард Велборн, добавив, что рассчитывает на скорое закрытие дела.

Инцидент, в котором обвиняется Ройланд, произошел в мае 2020 года. Тогда сценариста взяли под стражу, однако в августе того же года он был отпущен под залог в размере $50 тыс.

Ранее, 27 декабря 2022 года, американский боксер Джервонта Дэвис был задержан в Паркленде, штат Флорида, по обвинению в домашнем насилии. Как следует из документов суда, боксер обвиняется в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений.