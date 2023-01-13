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Эксперт назвал маловероятным возобновление поставок электроэнергии из РФ в ЕС

Эксперт Митрахович: в ближайшее время возобновление поставок электроэнергии из РФ в Прибалтику и Финляндию маловероятно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ближайшее время возобновление поставок электроэнергии из России в страны Европейского союза (ЕС) маловероятно, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 13 января.

«Думаю, что в ближайшее время возобновление поставок электроэнергии из России в Прибалтику и Финляндию маловероятно», — сказал он.

Эксперт объяснил это политически мотивированным решение со стороны этих европейский стран, которые выступают против запуска поставок.

«То, что есть для этого технические возможности со стороны России поставки восстановить, — это правда. При желании эти страны могут обратиться к России, и РФ, наверное, может пойти на встречу, гипотетически. Особенно, если будет холодная погода, например, или летние пики потребления, очень жаркое лето. Теоретически можно себе такое представить. Но пока я бы предположил, что это маловероятный сценарий», — уточнил Митрахович.

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По его словам, поставки в Финляндию и государства Прибалтики давали где-то до половины всего экспорта электроэнергии из России.

В то же время эксперт отметил, что пока еще не произошло физическое отсоединение от БРЭЛЛ (электроэнергетическая система Белоруссии, России, Эстонии, Литвы, Латвии). Через несколько лет запланировано физическое отсоединение от нее прибалтийских стран.

«Интер РАО» (российский экспортер электроэнергии. — Ред.) будет больше поставлять в Китай, Монголию, Южную Осетию, Казахстан», — рассказал он, уточнив, что экспорт будет осуществляться в ближние регионы этих стран и Грузии.

Газета «Коммерсант» 13 января написала, что «Системный оператор» хочет учесть в программе развития энергосистемы РФ на 2023–2028 годы экспорт электроэнергии в ряд стран ЕС. Так, прогнозируемый объем поставок в Финляндию в 2023–2028 годах составляет 24 млрд кВт•ч, в Латвию, Литву и Эстонию до 2025-го — 6,7 млрд кВт•ч. В «Интер РАО» так же сообщили, что не исключают восстановления поставок «в среднесрочной перспективе».

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что, по его мнению, восстановление экспорта электроэнергии из РФ в государства ЕС возможно в обозримом будущем. Он напомнил, что российское электричество — самое дешевое, и для Прибалтики, Финляндии стоимость электроэнергии из РФ наиболее оптимальная.

Поставки электроэнергии в ряд стран ЕС были приостановлены с весны 2022 года из-за невозможности денежных расчетов в связи с введенными санкциями.

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