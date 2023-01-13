Министр обороны Украины заявил о принадлежности страны де-факто к НАТО

Украина де-факто уже является членом НАТО. Такое мнение 13 января выразил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью британским журналистам.

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», — заявил Резников Би-би-си.

Министр подчеркнул, что подобные заявления могут счесть противоречивыми как в России, так и самом Североатлантическом альянсе.

«Хотя почему [это было бы] противоречиво? Это правда, это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре», — сообщил Резников.

Он также выразил уверенность, что Киев в итоге обязательно получит давно запрашиваемые им танки и самолеты, а все опасения о том, что это может привести к эскалации конфликта, по мнению главы украинского минобороны, не имеют под собою оснований.

«Эта обеспокоенность по поводу нового уровня эскалации кажется мне в какой-то степени протокольной», — заявил он.

Ранее в пятницу директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Киев — это орудие в руках Запада, прежде всего США, указал он.

7 января председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Киев ставит интересы НАТО выше украинского народа. Это, по его мнению, является предательством в отношении самих же украинцев.

Двумя днями ранее Резников высказал предположение, что ВСУ выполняют работу Североатлантического альянса. Он отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».