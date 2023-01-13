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Число серых китов в бухте Кроноцкого заповедника выросло в 2022 году

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В бухте Ольга Кроноцкого заповедника на Камчатке в 2022 году выросло количество серых китов. Итоги научного сезона подвели морские биологи.

Как поясняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Кроноцкий заповедник, древнейшие киты планеты используют эту бухту как место отдыха во время миграции. Новые данные говорят о высокой значимости акватории для этих животных.

Цель научных исследований — оценить состояние группировки серого кита в акватории заповедника, определить численность группировки и ее половозрастного состава, длительность пребывания особей в акватории бухты, выявить места кормления и их изменчивость в течение сезона, оценить физическое состояние, упитанность китов.

Так, с июля по сентябрь участники экспедиции насчитали в бухте Ольга 97 особей. Это больше, чем предполагалось перед началом полевого сезона. Около 10 лет назад в бухте насчитывалось до 84 разных особей за сезон. Отмечено, что за период наблюдений физическое состояние большинства особей после продолжительной миграции улучшилось. В основном киты кормились и отдыхали.

Проект по исследованию серых китов продолжится в следующем году. Он реализуется под руководством замдиректора Кроноцкого заповедника по науке и познавательному туризму Романа Корчигина.

Ранее, 13 января, сообщалось о гибели кита, который на протяжении нескольких дней находился в реке Йодо близ японского города Осака. Сотрудники аквариума «Кайюкан» приблизились к киту на лодке, чтобы проверить, дышит ли он. Позже они подтвердили, что заблудившийся кит мертв.

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