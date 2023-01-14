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В правительстве Москвы рассказали об импортозамещении RFID-продукции

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Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Смарт-карты и RFID-брелоки столичного производителя внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, всего в прошлом году в реестр включили 19 разработок компании ISBC. «Это 12 видов смарт-карт, которые широко применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков. Они выполнены преимущественно из отечественных компонентов и широко используются уже в 78 регионах России», — добавил Овчинский.

Как уточнили в компании, смарт-карту также можно использовать в качестве электронного читательского билета, школьной карты, ключ-карты, ски-пасса, а также различных карт для систем лояльности. В то же время RFID-брелоки применяются, в частности, для прохода на охраняемые территории, в проектах умной домофонии, а также используются в качестве рекламного носителя. Брелок покрыт специально разработанным композитным материалом, который отличается износостойкостью. Благодаря этому изделие выдерживает высокие температуры и остается работоспособным и после погружения в воду.

Овчинский подчеркнул, что разработчик данной продукции получил документ, подтверждающий локализацию технологического процесса производства продуктов на территории России.

Включение в реестр отечественной промпродукции Минпромторга позволяет компании участвовать в госзакупках. При этом ее продукция получает преимущества перед иностранной, поскольку на торгах должны покупать именно отечественные товары при их наличии.

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