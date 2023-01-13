Минобороны Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

Минобороны Белоруссии заявило, что приводит в готовность артиллерийские подразделения региональной белорусско-российской группировки войск. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства 13 января.

Сообщается, что артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Белоруссии и России.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, совместные учения двух стран носят оборонительный характер и направлены на то, чтобы отбить у потенциальных противников желание к эскалации. Соответствующее заявление Полищук сделал сегодня, 13 января.

11 января сообщалось, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск. Отмечалось, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

6 января заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной белорусско-российской региональной группировке войск к защите Союзного государства.

30 декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.