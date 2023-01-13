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НАТО перебросит в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sebastian Sendlak
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НАТО перебросит 17 января из Германии в Румынию самолеты, оснащенные авиационной системой предупреждения и контроля (AWACS), для наблюдения за российской военной активностью. Об этом сообщили 12 января на официальном сайте альянса.

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«НАТО готовит развертывание разведывательных самолетов бортовой системы предупреждения и управления в Бухаресте, Румыния. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военными действиями России», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, чьи слов приводятся в статье, после начала конфликта на Украине альянсу необходимо защищать каждый дюйм территории своих союзников.

«Наша система AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Я благодарю Румынию за размещение самолетов, которое вносит важный вклад в наше раннее предупреждение», — добавила она.

Ранее, 2 января, сообщалось, что размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря 15 раз сопровождали российские военные самолеты. По данным ведомства, наибольшая нагрузка на летчиков четырех истребителей F-16 ВВС Польши и четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в период с 1 декабря по 3 декабря. Тогда было шесть вылетов.

В ноябре подобных вылетов было десять. В том же месяце Франция разместила в Литве четыре истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии.

Также 2 января штаб сил обороны Эстонии сообщил, что пилоты ВВС Германии в соответствии с обязательствами перед НАТО провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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