Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил создать центр для реабилитации участников спецоперации
Мир
НАТО перебросит в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета
Мир
Министр обороны Украины заявил о принадлежности страны де-факто к НАТО
Общество
В России могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос совершенствования общественного контроля за выборами в РФ
Общество
Путин поручил представить идеи компенсаций за жилье в новых регионах РФ
Мир
На Украине предупредили о возможных аварийных отключениях света
Мир
NBC сообщил об обвинениях в домашнем насилии в адрес создателя «Рика и Морти»
Мир
В Сербии выступили против членства Косово в ООН
Армия
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Экономика
В Госдуме допустили возобновление поставок электроэнергии из России в страны ЕС
Общество
В Москве расследуют убийство 97-летнего советского ученого

Mitsubishi представила на Tokyo Auto Salon 2023 микровэн Delica Mini

0
Фото: Mitsubishi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выставке Tokyo Auto Salon, которая нацелена на популяризацию японской автомобильной культуры, компания Mitsubishi представила новую модель — микровэн Delica Mini. Об этом 13 января рассказало издание «Авторевю».

«Рынок живой»: продажам автомобилей пообещали рост
В 2023 году в России реализуют 770 тыс. машин

Наступивший 2023 год Mitsubishi, марке исполняется 55 лет, решила отметить моделью в духе знаменитого полноприводного вэна, но с поправкой на габариты — Delica Mini. Машина построена на базе известного в Японии кей-кара Mitsubishi eK X Space (согласно японским законам кей-каром считает авто, длина которого не превышает 3395 мм, а ширина — 1475 мм).

Силовые агрегаты новинки достались от модели eK X Space. Трехцилиндровый мотор объемом 660 куб. см предложен в атмосферной (52 л.с.) и турбированной (64 л.с.) версиях. Коробка передач — вариатор. Помимо моноприводной версии будет предлагаться полноприводная модификация машины, хотя все варианты штатно имеют систему Grip Control («внедорожные» режимы противобуксовочной системы) и систему помощи спуска с горы.

У автомобиля четырехместный салон, отделка которого отличается от модели eK X Space. В микроавтомобиле обшивка багажника выполнена водостойкой, в салонное зеркало заднего вида встроен дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида.

На японском рынке Mitsubishi Delica Mini появится в мае 2023 года. Диапазон цен начинается от $14 тыс. (примерно 943 110 рублей).

17 ноября в России стали предлагать недорогой седан Mitsubishi Attrage, автомобиль ввозят в РФ по параллельному импорту. Двигатель у ввезенных автомобилей только один — атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 80 л.с., который работает с вариатором. Стоимость японского седана у разных продавцов варьируется от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023