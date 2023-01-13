Mitsubishi представила на Tokyo Auto Salon 2023 микровэн Delica Mini

На выставке Tokyo Auto Salon, которая нацелена на популяризацию японской автомобильной культуры, компания Mitsubishi представила новую модель — микровэн Delica Mini. Об этом 13 января рассказало издание «Авторевю».

Наступивший 2023 год Mitsubishi, марке исполняется 55 лет, решила отметить моделью в духе знаменитого полноприводного вэна, но с поправкой на габариты — Delica Mini. Машина построена на базе известного в Японии кей-кара Mitsubishi eK X Space (согласно японским законам кей-каром считает авто, длина которого не превышает 3395 мм, а ширина — 1475 мм).

Силовые агрегаты новинки достались от модели eK X Space. Трехцилиндровый мотор объемом 660 куб. см предложен в атмосферной (52 л.с.) и турбированной (64 л.с.) версиях. Коробка передач — вариатор. Помимо моноприводной версии будет предлагаться полноприводная модификация машины, хотя все варианты штатно имеют систему Grip Control («внедорожные» режимы противобуксовочной системы) и систему помощи спуска с горы.

У автомобиля четырехместный салон, отделка которого отличается от модели eK X Space. В микроавтомобиле обшивка багажника выполнена водостойкой, в салонное зеркало заднего вида встроен дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида.

На японском рынке Mitsubishi Delica Mini появится в мае 2023 года. Диапазон цен начинается от $14 тыс. (примерно 943 110 рублей).

17 ноября в России стали предлагать недорогой седан Mitsubishi Attrage, автомобиль ввозят в РФ по параллельному импорту. Двигатель у ввезенных автомобилей только один — атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 80 л.с., который работает с вариатором. Стоимость японского седана у разных продавцов варьируется от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.