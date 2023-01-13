В ЦБ рассказали о рассылающих «предложения о работе» мошенниках

Центробанк России 13 января рассказал в Telegram-канале о мошеннической схеме при которой злоумышленники представляются работодателями.

Предложения о работе приходят по электронной почте, через SMS или в мессенджеры. Людей привлекают неполным рабочим днем, легкими задачами и высокой оплатой труда.

«Зачастую это работа на маркетплейсах <...> Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала», — говорится в сообщении.

Злоумышленники могут запросить у клиента данные банковской карты и номер мобильного телефона. Затем они могут попросить внести вступительный взнос для активации аккаунта. В итоге средства останутся у мошенников, а персональные данные человека они могут использовать для доступа в личный кабинет на сайте банка.

В ЦБ призвали не доверять подобным предложениям и не передавать паспортные данные и финансовые сведения незнакомым людям.

В декабре руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты.

Он сообщил, что после получения карты клиенту поступает звонок от якобы представителя банка, чтобы ее активировать. По словам эксперта, как правило, в разговоре звучат логичные и ожидаемые вопросы. Как отметил специалист, именно в таких ситуациях, когда бдительность притупляется, человек становится наиболее уязвим.