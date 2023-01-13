Житель Кунгура ожидает суда за вырубку леса на 17 млн рублей

В Пермском крае по делу о вырубке леса на 17 млн рублей ожидает суда 29-летний житель Кунгура. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Незаконная рубка деревьев была выявлена в июле 2021 года недалеко от села Гамы Кунгурского округа. Установлено, что местный житель получил разрешение на вырубку одного участка, но решил самовольно увеличить его границы.

«Для этого он нанес соответствующие метки на стволы деревьев и ввел в заблуждение наемных работников, которые в дальнейшем произвели рубку на обозначенном лесном участке», — говорится в сообщении ведомства.

Незаконным образом были вырублены 258 деревьев пород ель, сосна, пихта, береза, осина. Общий размер ущерба составил более 17 млн рублей, пишет ИА «Ура.ру».

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В середине декабря суд в Тверской области признал виновным в незаконной вырубке 238 деревьев 54-летнего мужчину. Вырубка производилась без специальных разрешающих документов на территории Осташковского лесничества.