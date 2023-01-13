Территорию около реки Синичка в Красногорске благоустроят в 2023 году

Проект благоустройство территории около рек Синичка и Банька в Красногорске (Московская область) начнут реализовывать в 2023 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным министерства благоустройства региона, территория победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Речь идет об участке площадью свыше 3 га. Там планируют обустроить всесезонное рекреационное пространства с использованием уникального ландшафтного потенциала. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На протяжении променада сконцентрированы функциональные зоны проекта, предлагающие сценарии круглогодичного отдыха на реке: погружение в воду, плавание, созерцание пруда с кувшинками, живописные фитнес-маршруты, площадки для игр и занятий спортом, кафе», — отметили в министерстве. Авторы проекта учли пожелания местных жителей и интегрировали архитектурную концепцию в природную среду. Территория будет разделена на три функциональные зоны. На пляже оборудуют навесы от дождя и солнца, лежаки и гамаки. Также будут сформированы площадки для тихого отдыха.