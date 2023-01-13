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Захарова прокомментировала публикации Госдепа США о ней

Представитель МИД Захарова заявила, что Госдеп США начал всерьез работать по ее персоне
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикации о ней в русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа США. Свое мнение она высказала 13 января в личном Telegram-канале.

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Внимание представителя МИД РФ привлек пост, в котором на ее фотографии красными буквами написано «Ложь», а на фотографии президента Украины Владимира Зеленского «Правда». По словам дипломата, американский Госдепартамент «взялся за нее не по-детски» и тезис о том, что «Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой» уже были разосланы на отработку СМИ-иноагентам.

«Разочарую. Я всегда была не очень», — написала она, поблагодарив за популяризацию своей персоны.

Накануне Захарова выразила недоумение по поводу отказа Швеции сотрудничать в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Она отметила, что отказ Стокгольма ничем не мотивирован.

11 января дипломат заявила, что декларация о сотрудничестве Евросоюза (ЕС) и НАТО говорит о полном подчинении ЕС задачам Североатлантического альянса. Она также подчеркнула, что данное соглашение закрепило «вторичность» европейских оборонных сил по отношению к альянсу.

В это же день Захарова прокомментировала решение властей непризнанного Косова увековечить память нациста времен Второй мировой войны Джафера Девы. По ее словам, подобные провокации происходят с молчаливого согласия Евросоюза и США, а лидеры Киева и Приштины давно зарекомендовали себя как приверженцы нацизма.

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