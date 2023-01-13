WSJ: назначение Герасимова командующим СВО может привести к наступлению российских войск

Назначение начальника Генштаба Вооруженных РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) может привести к новому наступлению российских войск. Об этом заявил 12 января главный директор лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти газете The Wall Street Journal.

По его мнению, назначение Москвой нового командующего группировкой войск СВО только подтверждает, что грядут серьезные наступления.

О назначении Герасимова стало известно 11 января. До этого командующим был Сергей Суровикин. После кадровых перестановок он стал заместителем Герасимова.

Как пояснили тогда в Минобороны РФ, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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