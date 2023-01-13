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WSJ: назначение Герасимова командующим СВО может привести к наступлению российских войск

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Назначение начальника Генштаба Вооруженных РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) может привести к новому наступлению российских войск. Об этом заявил 12 января главный директор лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти газете The Wall Street Journal.

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По его мнению, назначение Москвой нового командующего группировкой войск СВО только подтверждает, что грядут серьезные наступления.

О назначении Герасимова стало известно 11 января. До этого командующим был Сергей Суровикин. После кадровых перестановок он стал заместителем Герасимова.

Как пояснили тогда в Минобороны РФ, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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