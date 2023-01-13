Один из переулков Благовещенска сделают витриной деревянного зодчества

В Благовещенске реализуют проект «Релка», в рамках которого планируется восстановить исторический облик города и собрать образцы деревянного зодчества. О ходе его реализации рассказал мэр города Олег Имамеев.

По его словам, которые приводит Амурская служба новостей, механизм изъятия жилых домов и земельных участков отработан. Однако теперь возник вопрос финансирования. Так, некоторые дома администрация может выкупить по программе аварийного жилья. Необходимо дождаться, когда откроется новая программа, для домов, которые не были признаны аварийными до 2017 года. Некоторые дома готовы выкупить частные инвесторы. Также они готовы построить за свой счет новые дома.

Агентство со ссылкой на градоначальника поясняет, что в переулке Релочном планируется собрать деревянное зодчество. Где-то будет новодел или полные копии старых домов, где используют оставшиеся старые элементы, такие как ставни. Задача — сохранить по максимуму все объекты культурного наследия.

Историческую часть города включат в маршруты туристического мастер-плана Благовещенска. Его изюминкой сделают переулок Релочный.