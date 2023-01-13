Женщина и семилетний ребенок погибли при пожаре в Томской области

Женщина и ее семилетний сын погибли при пожаре в жилом доме в Томской области. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел утром 13 января в селе Комсомольск в Первомайском районе. Огонь охватил одну квартиру в шестиквартирном доме на улице Комсомольской. Об этом сообщает РИА «Томск».

По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. В Следственном комитете отметили, что лишь одна квартира в доме является жилой, в остальных помещениях никто не проживает.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В Челябинской области в ночь с 10 на 11 января сгорел жилой дом. Во время тушения были обнаружены тела двух мужчин. Позже во время разбора завалов было найдено тело женщины.