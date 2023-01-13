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Карта спецоперации на Украине 13 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 13 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в результате ударов артиллерии ЗВО по подразделением ВСУ уничтожено до 20 украинских военных, три ББМ и три автомобиля.

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На краснолиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Ликвидировано более 40 военных ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа. На южнодонецком направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два ББМ и два автомобиля.

Также, по его словам, в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны были поражены в ДНР.

Кроме того, в Запорожской области поражены самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация». Кроме того, в ДНР были уничтожены три украинские гаубицы Д-20 и сбито три беспилотника ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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