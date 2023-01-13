Российские военные сорвали применение ВСУ беспилотников при взятии Соледара

Российские силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе взятия Соледара подавили систему управления противника и сорвали применение украинских беспилотников. Об этом 13 января заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что российские военные освободили Соледар от Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 12 января.

«Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА», — сказал Конашенков.

Он добавил, что эти действия обеспечили успешное наступление штурмовых отрядов на Соледар.

Ранее в этот же день украинский боевик, находящийся в районе Соледара, рассказал журналистам CNN, что киевское руководство не дало приказа отступать и буквально бросило военных Вооруженных сил Украины без еды и воды.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 января отметил героизм российских военнослужащих в Соледаре. Он заявил, что они проделали гигантскую работу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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