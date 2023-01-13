В МИЦ «Известия» Роман Вильфанд даст прогноз погоды на вторую половину зимы

17 января в 13:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Какую погоду ждать на Крещение? Какой будет вторая половина зимы? В чем причина аномальных погодных явлений нынешней зимы?

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.