Три человека пострадали в ДТП на Горьковском шоссе в Казани

Две женщины и ребенок получили травмы в результате двух ДТП в Казани. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Первая авария произошла вечером 12 января на Горьковском шоссе. Женщина-водитель автомобиля Renault не выбрала безопасную скорость движения и допустила столкновение с машиной Toyota. Вторую иномарку отбросило на «Газель».

Спустя полтора часа на том же отрезке дороги легковой автомобиль «Лада» влетел в отбойник, а затем врезался в «Газель». Травмы получили 36-летняя женщина и шестилетний ребенок.

В Пензенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе М-5 «Урал». Травмы получили 13 человек.