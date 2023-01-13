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На Украине предупредили о возможных аварийных отключениях света

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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях электроэнергии на Украине при превышении выделенных областям лимитов.

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По всей стране начались экстренные отключения электричества

«Сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. <...> Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — написала компания в своем Telegram-канале 13 января.

Отмечается, что лимиты действуют практически полные сутки — с 2:00 до 24:00. Компания подчеркивает, что прогнозируемое в выходные потепление позволит уменьшить потребление электричества и снизить нагрузку на сети.

21 декабря 2022 года глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил об аварийном отключении электроэнергии. Сообщения об отключении электричества появились практически в одно время с объявлением воздушной тревоги в области.

28 ноября аварийные отключения света были введены на всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начала которой Россия объявила 24 февраля, продолжается. Такое решение было принято на фоне участившихся обстрелов ВСУ по ЛНР и ДНР.

Киев с 2014 года проводит военные действия против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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