Минобороны Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

На территории Белоруссии приводятся в готовность артиллерийские подразделения региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства Белоруссии и России. Как отметила 13 января пресс-служба белорусского оборонного ведомства, мероприятия проводятся в рамках совместного боевого слаживания.

«Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — указано в сообщении.

Ранее в пятницу директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

12 января в Пентагоне заявили, что не видят признаков угрозы Украине со стороны Белоруссии и не наблюдают признаков подготовки каких-либо наступательных операций. Он отметил, что США наблюдают за перемещениями войск или техники в регионе, которые «могут вызвать беспокойство». Пока, по словам Райдера, ничего подобного со стороны Белоруссии не наблюдается.

В тот же день комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии. Комиссию возглавлял главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков.

11 января сообщалось, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск.

В конце прошлого года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

В октябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что задачи союзной региональной группировки войск носят сугубо оборонительный характер.