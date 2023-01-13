Одну купель организуют к Крещению в Мурманске

Купель оборудуют на Семеновском озере в Мурманске перед Крещением. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на постановление городской администрации.

Место для массового купания будет организовано возле школы зимнего плавания «Домик моржей». Поручение подготовить купель около береговой линии дали городскому спортивному центру «Авангард» и аварийно-спасательному отряду единой дежурно-диспетчерской службы.

На озерах Мурманской области толщину льда проверили сотрудники ГИМС. В среднем она составляет 25–30 см, что позволяет организовать купели. Однако специалисты отмечают непредсказуемые погодные условия. 13 января температура воздуха повысилась до +1 градуса.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона, что нельзя купаться в проруби или купели без представителей службы спасения и медработников. Кроме того, нельзя нырять вперед головой, плавать в состоянии опьянения и допускать купание детей без присмотра взрослых.