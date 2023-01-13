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Приложение «Тинькофф» стало одним из самых скачиваемых среди цифровых банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мобильное приложение «Тинькофф» вошло в пятерку самых скачиваемых в 2022 году среди всех цифровых банков мира. Список подготовили сервис анализа данных мобильных приложений Apptopia и издание Fintech Magazine.

По их данным, в 2022 году приложение «Тинькофф» скачали 15,8 млн раз. В топ-5 также вошли цифровые бразильские системы Nubank (50 млн скачиваний), PicPay (20 млн), C6 Bank (17,9 млн) и британская компания Revolut (21,1 млн).

Fintech Magazine уточняет, что при составлении рейтинга, в который всего вошли 10 финансовых организаций, мобильные приложения обычных банков не учитывались, поскольку их рассматривали только как «инструменты обслуживания клиентов».

Ранее приложение «Тинькофф» заняло лидирующие позиции в рейтингах лучших банковских мобильных приложений по версии Go Mobile и Markswebb.

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