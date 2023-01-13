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Всё о китайском Новом годе 2023 — когда он наступает и сколько длится

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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В то время, как в России есть традиционный Новый год и Старый Новый год через две недели, в Китае наступление новой календарной вехи справляют еще позже. Новый год наступает по китайскому календарю 22 января. Как отмечают его в Поднебесной и почему каждый год дата меняется — читайте в материале «Известий».

Китайский Новый год 2023 — когда начинается и заканчивается

Дата праздника является преходящей и определяется лунными циклами. Так, наступление нового года в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

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Кроме того, в Китае Новый год отмечают целых 15 дней. Поэтому празднование с 22 января продлится до 5 февраля. Кроме того, в Поднебесной действует другая система летоисчисления, поэтому вместо 2023 года китайцы будут встречать 4270-й.

Из-за разницы во времени китайский Новый год наступит в 19:00 мск 21 января.

Символ 2023 года по восточному календарю

В китайской культуре заложено правило о том, что у каждого года имеется свое животное покровитель и своя стихия. В соответствии с циклом, новый 2023 год станет годом водяного кролика, которому присущи черный и голубой цвета. Этот зверь считается покровителем домашнего очага, несущим умиротворение, семейное благополучие и уют. Подробнее узнать о том, его ждать от года кролика, согласно астрологии, можно в специальном материале «Известий».

Китайский Новый год 2023 — традиции праздника

В китайских семьях первый день торжества встречают с размахом, накрывают праздничный стол с любимыми семьей блюдами. На горячее подают птицу, рыбу или мясо, предоставляют несколько салатов и закусок на выбор.

За столом собираются родные и близкие, приезжают из других городов члены семьи. Традиционным цветом праздника является красный — улицы украшают красными фонариками, а дома — красными бумажными узорами. Люди дарят друг другу деньги в красных конвертах «хунбао» или пакуют подарки в красную бумагу.

После застолья начинаются гуляния, песни, танцы, а в вечернее небо запускают красочные фейерверки.

В другие дни праздника китайцы навещают друзей, товарищей, соседей и коллег, поздравляют с наступлением нового года и желают благополучия, любви, здоровья и взаимопонимания. Кроме того, еще одной китайской новогодней традицией является обмен мандаринами. Жители Поднебесной дарят друг другу по паре этих фруктов, которые в их глазах являются символами финансового достатка.

Ранее «Известия» писали о смысле российского праздника — Старого Нового года. Откуда взялось второе торжество и как его отмечают, можно узнать из специального материала.

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