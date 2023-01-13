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WSJ: назначение Герасимова командующим СВО может привести к наступлению российских войск

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Американский аналитик связал назначение начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой войск в зоне специальной военной операции по защите Донбасса со скорым масштабным наступлением ВС РФ на Украине.

Статусное свершение: Валерий Герасимов стал командующим спецоперацией
Почему это кадровое решение означает серьезное повышение уровня кампании на Украине

Как уточнил руководитель лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти 12 января в публикации для The Wall Street Journal, такой прогноз он обосновывает именно ротацией в российском командовании.

«Это подтверждение — если необходимо — того, что грядут серьезные наступления», — указал Галеотти.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции 11 января.

В Минобороны России пояснили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

Как отметил 12 января в интервью «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, назначение Герасимова серьезно повышает статус специальной военной операции. После этого решения вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО, отметил Шурыгин.

До этого с октября 2022 года командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. После кадровых перестановок он стал заместителем Герасимова. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вручил генералу орден Святого Георгия 3-й степени.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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