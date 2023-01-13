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На АвтоВАЗе продолжается тестовая сборка Lada Vesta NG

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Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин
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На АвтоВАЗе в рамках подготовки рестарта производства модели Vesta продолжается тестовая сборка автомобилей Lada Vesta NG. Об этом 13 января сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

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За первую рабочую неделю с первой линии главного конвейера предприятия сошли порядка восьми автомобилей. Пока они не полностью оснащены всем необходимым оборудованием. В частности, на некоторых авто отсутствует блок АBS, но на других он есть.

По информации группы, на все автомобили установлен двигатель модели ВАЗ-11182 объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с.

В Avtograd news заверили, что все технические шероховатости технологических процессов уже успешно устраняются.

12 января компания «АвтоВАЗ» сообщила, что приступила к производству битопливной версии седана Lada Granta, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на природном газе. Оснащением автомобилей газовой аппаратурой занимается партнер АвтоВАЗа, компания «АТС Авто», которая давно специализируется на проектах по переводу Lada на метан. Средний расход газа — 6,1 куб. м на 100 км пути. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль может проехать без дозаправки до 1 тыс. км, а доплата за версию CNG относительно бензиновой составляет всего 45 тыс. рублей.

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