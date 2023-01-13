Экстренное предупреждение объявили на Колыме из-за сильного ветра

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и метели 14 января.

По данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС пожарно-спасательного центра, в этот день может возникнуть чрезвычайная ситуация в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах. Речь идет о возможных обрывах линий электропередачи и линий связи, нарушениях в работе всех видов транспорта, образовании снежных заносов.

Причина — ветер с метелью, при порывах его скорость может достигать 20 м/с. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу регионального пожарно-спасательного центра.

На этой неделе в поселках Оротукан, Ягодное, Дебин и Синегорье из-за сильных морозов отменяли занятия в школах. В Синегорье температура 10 января опустилась до –50 градусов.