Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Пензой выросло до 13
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Пензенской области увеличилось до 13. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе минздрава региона.
Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли, шестеро госпитализированы после аварии в Пензенской области.
В минздраве уточнили, что число пострадавших выросло до 13 и все они — пассажиры автобуса. Трех из них доставили в Пензенскую клиническую больницу им. Бурденко.
«Из десяти обратившихся самостоятельно в Нижнеломовскую межрайонную больницу четверо переводятся в Пензенскую областную клиническую больницу. Шесть человек направлены на амбулаторное лечение», — цитирует ТАСС заявление регионального минздрава.
ДТП произошло в 07:45 (мск) на 559-м километре трассы «Урал» в Пензенской области. По предварительным данным, микроавтобус «Луидор» столкнулся с грузовиком Mercedes.
В августе 2022 года три человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП на трассе в Пензенской области.