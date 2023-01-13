В Госдуме допустили возобновление поставок электроэнергии из России в страны ЕС

Возобновление поставок электроэнергии из России в страны Евросоюза (ЕС) возможно в обозримом будущем, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 13 января.

«Считаю, что это возможно, потому что я убежден, что все эти первые эмоциональные вещи и отказ от дешевых российских энергоносителей проходят. Мы видим, что Европа всё равно закупает газ и нефть разными путями», — отметил депутат.

Он уточнил, что российское электричество — самое дешевое.

«И Прибалтика, и Финляндия все годы жили только за счет поставок российского электричества. <…> Для этих стран это наиболее оптимальная стоимость электроэнергии», — объяснил Ананских.

По его словам, возобновление экспорта электроэнергии в государства ЕС будет зависеть от международной ситуации.

«Не исключаю, что в 2024 году поставки возобновятся», — добавил он.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что «Системный оператор» хочет учесть в программе развития энергосистемы России на 2023–2028 годы экспорт электроэнергии в ряд стран Европы. Прогнозируемый объем поставок в Финляндию в 2023–2028 годах составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию до 2025-го — 6,7 млрд кВт•ч. В «Интер РАО» так же сообщили, что не исключают восстановления поставок в Прибалтику и Финляндию «в среднесрочной перспективе».

Поставки электроэнергии в ЕС приостановлены с весны прошлого года из-за невозможности денежных расчетов в связи с введенными санкциями.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 2 сентября заявил, что односторонние ограничения западных стран против России провоцируют перебои в энергопоставках и рост мировых цен на энергоресурсы.