Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы продлил до апреля 2023 года арест имущества блогера Вероники Белоцерковской (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Вероники Белоцерковской), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом 13 января сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

По словам гособвинителя, арест наложен на земельный участок, два жилых дома и квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру в Москве и машино-место. Сумма арестованного имущества составляет 153 млн рублей.

Адвокат Эльвира Кашигина выступила против заявленного ходатайства, отметив, что имущество Вероники Белоцерковской в настоящее время принадлежит Григорию Белоцерковскому.

«Стоимость арестованного имущества составляет 153 млн рублей, а санкция статьи подразумевает штраф в размере от 3 до 5 млн рублей», — указала защита.

Несмотря на то что Белоцерковская переписала имущество на сына, суд всё равно принял решение о продлении ареста.

Дело слушают заочно, поскольку блогер находится за границей. В беседе с журналистами адвокат Белоцерковской сообщила, что не может связаться с обвиняемой и не знает ее мнение по делу.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Белоцерковскую 24 мая прошлого года. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года блогер разместила в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) три публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче. Как следует из материалов дела, Белоцерковская обвиняется в совершении двух преступлений по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Блогер была объявлена в международный розыск.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России вступил в силу 4 марта. Он нужен для защиты страны и граждан от потока недостоверной информации, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе контролируемые из-за рубежа.