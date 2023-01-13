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Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
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Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой

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Фото: Калуга 24/kaluga24.tv
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Глава молодежной палаты при городской думе Калуги Антон Андрейчук 13 января добровольно сложил свои полномочия после того, как опубликовал в соцсети видео со стрельбой из охолощенного оружия под Новый год.

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Как сообщила гордума, члены палаты проголосовали за это решение единогласно на заседании по данному вопросу.

«Было рассмотрено заявление председателя палаты Антона Андрейчука о добровольном досрочном сложении полномочий. Члены палаты единогласно проголосовали за принятие отставки и указали Андрейчуку на недопустимость подобного поведения», — отмечается в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, Андрейчук ранее в январе опубликовал в социальных сетях два видео. На одной из записей он в честь Нового года стрелял из пистолета в воздух, а на второй приятель Андрейчука запускал фейерверки в сторону едущей машины.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Амурской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего мэра города Тында Марины Михайловой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Михайлова задержана. Она сложила с себя полномочия ранее в декабре, объяснив уход личными причинами и состоянием здоровья.

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