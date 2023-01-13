Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой

Глава молодежной палаты при городской думе Калуги Антон Андрейчук 13 января добровольно сложил свои полномочия после того, как опубликовал в соцсети видео со стрельбой из охолощенного оружия под Новый год.

Как сообщила гордума, члены палаты проголосовали за это решение единогласно на заседании по данному вопросу.

«Было рассмотрено заявление председателя палаты Антона Андрейчука о добровольном досрочном сложении полномочий. Члены палаты единогласно проголосовали за принятие отставки и указали Андрейчуку на недопустимость подобного поведения», — отмечается в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, Андрейчук ранее в январе опубликовал в социальных сетях два видео. На одной из записей он в честь Нового года стрелял из пистолета в воздух, а на второй приятель Андрейчука запускал фейерверки в сторону едущей машины.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Амурской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего мэра города Тында Марины Михайловой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Михайлова задержана. Она сложила с себя полномочия ранее в декабре, объяснив уход личными причинами и состоянием здоровья.