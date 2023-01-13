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Свадебный бум зафиксировали в 2022 году в ЕАО

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В ЕАО в 2022 году было создано 1345 новых семей. Это на 457 семей больше, чем в 2021 году. Таким образом, как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональный департамент ЗАГС, в автономии в прошлом году наблюдался свадебный бум.

В Биробиджане узами брака сочетались 844 пары, а в районах ЕАО — 501 пара. По количеству созданных ячеек общества в области лидирует Николаевское (78 свадеб) и Облученское муниципальные образования.

В ушедшем году, согласно статистике, свадеб было больше, чем разводов. Число браков значительно возросло на фоне частичной мобилизации. Заключать союзы разрешалось день в день. Также в прошлом году было много красивых дат с обилием двоек (символ любви и теплых взаимоотношений).

23 октября 2022 года сообщалось о первой свадьбе в районе спецоперации, в городе Шахтерске ДНР. Узами брака сочетались две пары из Сахалинской области.

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