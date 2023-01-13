Видеокамеры для слежения за аистами получил Болоньский заповедник

В Болоньском заповеднике в Амурском районе Хабаровского края установят высокоточное оборудование для слежения за животными. Две автономные видеокамеры и две фотоловушки помогут собирать данные о редких обитателях. Технику приобрели при поддержке компании «Полиметалл».

Видеокамеры установят на опорах возле гнезд дальневосточных аистов, чтобы наблюдать и собирать информацию о жизни краснокнижных птиц. По предварительным данным, в заповеднике на данный момент расположено не менее 20 гнезд аистов, а общее число птиц — порядка 80.

Систему наблюдения планируют смонтировать ранней весной, до возвращения птиц с зимовки из южного Китая. Оборудование оснащено солнечными батареями и гибридными зарядными устройствами, благодаря которым техника может работать автономно продолжительное время. Орнитологи говорят, что камеры бесшумные, они не будут мешать птицам.

Руководитель филиала Болоньского заповедника Леонид Яснев рассказал ИА AmurMedia, что записанный при помощи камер материал инспекторы будут каждый месяц собирать, анализировать и накапливать в архиве для сохранения популяции аистов.

Фотоловушки позволят наблюдать за другими обитателями заповедника. Они выдерживают морозы в –40 градусов, обладают высоким разрешением и скоростью срабатывания.

Собранный материал будут использовать еще и для экологического просвещения школьников.