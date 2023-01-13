Nissan представила обновленный спорткар GT-R

Компания Nissan показала обновленный спорткар Nissan GT-R 2024 года для японского рынка. Об этом 13 января сообщила пресс-служба марки.

Nissan GT-R 2024 модельного года совместил в себе новый уровень скорости и ходовых характеристик, что отразилось на улучшении аэродинамики автомобиля.

«Новая модель с передовыми технологиями является вершиной GT-R R35», — рассказал главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта. В Nissan смогли снизить шум и вибрации в новом автомобиле, что должно повысить уровень комфорта в салоне. Как заявили в японской компании, обновленный Nissan GT-R сможет укрепить статус модели в качестве спортивного автомобиля премиум-класса.

Под капотом у полноприводной новинки установлен двигатель V6 с двойным турбонаддувом, максимальная мощность которого составляет 570 л.с. (крутящий момент — 637 Нм). С мотором работает роботизированная коробка передач GR6.

Помимо стандартной версии машины были представлены ее две спецверсии: Nissan GT-R Premium edition T-spec и Nissan GT-R NISMO Special edition. В компании сообщили, что новинка выйдет в продажу уже весной 2023 года, а версия NISMO появится на японском рынке летом текущего года.

15 декабря стало известно, что российские дилеры приступили к заказу для рынка РФ нового Nissan Juke. Машина является соплатформенником такого кроссовера, как Renault Captur. В Европе Juke предлагают с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с роботизированной трансмиссией. Цены на модель в России начинаются от 2,5 млн рублей.