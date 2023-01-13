Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Пензой
Два человека погибли, шестеро госпитализированы после аварии в Пензенской области. Микроавтобус и грузовик столкнулись на федеральной трассе «Урал» утром 13 января. Об этом уведомили в ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Луидор» 1968 года рождения столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем «Мерседес». ДТП произошло на 559-м км в границах Нижнеломовского района.
«Полицейские (правоохранители проезжали по той же дороге и заметили последствия аварии. — Ред.) незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и принялись помогать пострадавшим выбраться из салона микроавтобуса, после чего оказали им первую доврачебную помощь», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Погибли водитель и пассажир микроавтобуса.
«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ГИБДД.
11 января один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» на Кубани.