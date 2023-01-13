Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Пензой

Два человека погибли, шестеро госпитализированы в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Пензой

13 января 2023, 11:49 0

Фото: ГИБДД МВД России/гибдд.рф