Два исправительных центра откроют в Хабаровском крае в 2023 году

В Хабаровском крае до конца 2023 года появятся два новых исправительных центра, в которых будут содержаться осужденные к принудительным работам. Участки расположат в селах Скворцово и Галкино, на базе предприятия «Домком».

Вопрос об открытии подобных центров рассматривался во время рабочего совещания с участием руководства УФСИН по региону, главы района и администрации поселений, сообщает ИА AmurMedia.

В частности, специалисты обсудили, насколько безопасным для местного населения будет открытие центров. По словам начальника отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, УФСИН Ирины Солошенко, первый из уже работающих исправительных центров был открыт в 2019 году. За период их функционирования не было ни одной внештатной ситуации в отношении безопасности людей, живущих по соседству.

За осужденными постоянно ведется контроль с применением видеокамер и специализированных средств охраны. Осужденных контролируют и за пределами объекта, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций.

Такой вид наказания, как принудительные работы, ввели в России в 2017 году. Он применяется в отношении людей, которые совершили небольшие преступления, легкой степени тяжести, а также в отношении осужденных, отбывших определенный срок наказания в местах лишения свободы, в качестве замены неотбытой части на более мягкую.