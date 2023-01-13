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13 самолетов ушли на запасные аэродромы из Пулково в связи с непогодой

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге 13 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).

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При этом сам аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях в штатном режиме.

«Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик воздушных судов экипажи принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», — цитирует сообщение перевозчика «РИА Новости».

По данным источника агентства в авиакругах, 17 самолетов из Санкт-Петербурга принял московский аэропорт Шереметьево.

Согласно данным «Яндекс Расписание», на 11:27 в Санкт-Петербурге 44 рейса задержаны и 11 отменены совсем.

МЧС по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра, скорость которого местами будет достигать 17 м/с.

Ранее, 2 января, сообщалось, что пермский аэропорт Большое Савино восстановил работу, которая были приостановлена из-за снегопада. Работа аэропорта прерывалась в 12:15 (14:25 мск) по местному времени. Службы авиаузла из-за сильного снегопада перешли в усиленный режим работы.

31 декабря сообщалось о задержании более чем 40 рейсов в петербургском Пулково. В пресс-службе объяснили задержки возросшей на аэропорт нагрузкой.

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