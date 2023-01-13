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В России стали принимать заказы на новый кроссовер Toyota Venza

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Фото: Toyota
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Российский рынок новых иностранных автомобилей пополнился еще одной моделью — кроссовером Toyota Venza. Отечественные дилеры начали принимать заказы на модель, максимальная стоимость которой доходит до 5 400 000 рублей, сообщила 13 января «Российская газета».

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Toyota Venza была представлена в мае 2021 года. Автомобиль предлагается для рынка США, являясь почти точной копией кроссовера Harrier для японского рынка за исключением световых приборов, расположения рулевого колеса и приборной панели.

Автомобиль создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе современных кроссоверов RAV4 и седанов Camry.

Отечественным автолюбителям предложат машину с гибридной силовой установкой мощностью 222 л.с. Автоэксперты напомнили, что на 100 км пути гибрид тратит порядка 5,9 л, тогда как автомобиль с бензиновым мотором расходует на тоже расстояние от 10 до 11,2 л топлива. Опционально автомобилю полагается система полного привода.

Японские кроссоверы попадают в РФ по системе параллельного импорта.

10 января компания Toyota Motor объявила о запуске продаж Prius нового, пятого, поколения. Модель доступна пока только на внутреннем рынке Японии в варианте стандартного гибрида HEV. Силовая установка сделана на базе бензинового мотора мощностью 140 л.с. или с двигателем 193 л.с. В машине установлен электромотор на задней оси, который подключается при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь). Автомобиль оснащен вариатором eCVT.

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