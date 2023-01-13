В Госдуме предложили конфисковывать имущество уехавших граждан за дискредитацию ВС РФ

У граждан, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса и за рубежом открыто высказываются в поддержку нацизма, а также оскорбляют офицеров и войска РФ, следует конфисковывать имущество, оставшееся на родине. Об этом 13 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий предложил дополнить статьи Уголовного кодекса РФ соответствующим пунктом, напомнив, что по закону такие действия могут подпадать под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Впрочем, такое нововведение все-таки не сможет вернуть совести уехавшим, добавил спикер.

Как отметил политик, у россиян, совершающих подобные поступки, только одна цель — сохранить свое благосостояние за границей и «выслужиться». По его словам, люди, которые уехали за границу и оттуда позволяют себе публично «лить грязь на Россию», продолжают жить безбедно и находясь за рубежом. Так как в РФ у них осталась недвижимость, которую они сдали в аренду, и таким образом продолжают получать гонорары за счет россиян.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

4 декабря Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.

До этого, 8 ноября, заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков в разговоре с «Известиями» указал, что россияне, продолжительное время пребывающие за границей, должны будут заплатить повышенный налог при продаже недвижимости.