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В Госдуме предложили конфисковывать имущество уехавших граждан за дискредитацию ВС РФ

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У граждан, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса и за рубежом открыто высказываются в поддержку нацизма, а также оскорбляют офицеров и войска РФ, следует конфисковывать имущество, оставшееся на родине. Об этом 13 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Парламентарий предложил дополнить статьи Уголовного кодекса РФ соответствующим пунктом, напомнив, что по закону такие действия могут подпадать под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Впрочем, такое нововведение все-таки не сможет вернуть совести уехавшим, добавил спикер.

Как отметил политик, у россиян, совершающих подобные поступки, только одна цель — сохранить свое благосостояние за границей и «выслужиться». По его словам, люди, которые уехали за границу и оттуда позволяют себе публично «лить грязь на Россию», продолжают жить безбедно и находясь за рубежом. Так как в РФ у них осталась недвижимость, которую они сдали в аренду, и таким образом продолжают получать гонорары за счет россиян.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

4 декабря Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.

До этого, 8 ноября, заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков в разговоре с «Известиями» указал, что россияне, продолжительное время пребывающие за границей, должны будут заплатить повышенный налог при продаже недвижимости.

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