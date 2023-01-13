В МИД России выразили надежду на сохранение Молдавией членства в СНГ

Россия рассчитывает, что Молдавия останется в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и возобновит участие в работе его органов. Об этом заявил 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук.

«Очевидно, что в Кишиневе осознают реальные социально-экономические преимущества от участия в Содружестве. Именно поэтому руководители республики говорят о необходимости прагматичного подхода, учитывающего сотни действующих в СНГ договоров», — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат надеется, что Молдавия останется в СНГ в интересах собственных граждан. Говоря о преимуществах Полищук упомянул о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, преференциях для трудовых мигрантов.

Однако в настоящее время, по словам Полищука, Молдавия фактически приостановила работу в рамках СНГ. При этом разговоры о выходе из Содружества начались после прихода к власти в стране прозападных сил, добавил он.

В декабре президент Молдавии Майя Санду признала, что страна не может выйти из всех соглашений, заключенных с Содружеством Независимых Государств.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.