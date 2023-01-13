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Актер сериала «Зема» Бординов из Пензы найден живым

«Лиза Алерт»: актер сериала «Зема» Бординов найден живым
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Фото: соцсети
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Актер сериала «Зема», автор YouTube-канала «Тяпа» Артем Бординов из Пензы найден живым на четвертый день, рассказали 13 января в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Артем Бординов найден, жив! «Лиза Алерт» традиционно не разглашает подробности местонахождения и другие обстоятельства, но, возможно, ими захотят поделиться семья, друзья, коллеги Артема или он сам», — говорится в сообщении поисковиков.

Отряд выразил благодарность «всем неравнодушным людям за ту огромнейшую помощь, что вы оказали в этом поиске, за все свидетельства, наклеенные ориентировки и просмотренные камеры».

В ночь на 9 января Бординов поругался с женой, отмечала пресс-служба компании «Пензфильммаш». Он ушел из дома и больше не выходил на связь. Супруга актера написала заявление в полицию о его исчезновении. Издание «Столица 58» отмечало, что причиной ссоры супругов стала съемка в постельной сцене актера. «Креативный продюсер компании Артур Магасумов пояснил, что сцена действительно получилась слишком откровенной и довольно реалистичной <…> Ссоры в семье начались после премьеры фильма», — говорилось на портале.

3 октября 2022 года считавшегося пропавшим 46-летнего певца, известного как исполнителя саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен», Константина Легостаева нашли живым в Сочи. Его заметили на улице прохожие.

2 октября мужчина находился на пляже в Центральном районе города Сочи, с которого ушел купаться в море и на берег якобы не вернулся. В распоряжении «Известий» попали кадры с Легостаевым в день его исчезновения.

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