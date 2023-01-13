Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России применила так называемые зажигалки по местам дислокации украинских боевиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Данные боеприпасы детонируют над позициями противника и накрывают площадь дождем из боевого зажигательного вещества.

С помощью таких «зажигалок» удается накрыть большую территорию, на которой после атаки воспламеняются горюче-смазочные материалы и боекомплекты.

Также отмечается, что эти боеголовки оказывают морально-психологическое давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

8 января российские военнослужащие поразили военную часть ВСУ с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Попадание снарядов разрушило прочные бетонные укрепления военного объекта и нанесло урон живой силе противника.

В начале января батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа, выполняя боевые задачи на запорожском направлении, ликвидировала скопление бронированной техники ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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