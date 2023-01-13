Посол РФ в Турции заявил о попытках Киева юридически запретить диалог с Москвой

Украина пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с РФ, высказался российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Он сказал, что «продолжение вооруженного конфликта является общей бедой для российского и украинского народов».

«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — цитирует дипломата Yeni Şafak. Посол напомнил, что Москва объявила о прекращении огня в Рождество в знак доброй воли, добавив, что «Украина демонстративно ответила на это обстрелом».

«Мы еще раз убедились, что те, кто находится у власти в Киеве, хотят войны», — заявил Ерхов.

Ранее в этот день директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что потенциальные переговоры РФ и Украины должны проходить без посредников, это будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов государств. Дипломат обратил внимание на то, что при возобновлении переговоров с Украиной, должно учитываться вхождение в состав РФ новых регионов. Как подчеркнул Полищук, с момента, когда киевские власти оборвали переговорный процесс, ситуация на Украине претерпела существенные изменения. При этом Москва никогда не уклонялась от переговоров.

В 2022 году переговоры с Киевом были прямыми, для этого использовались предоставленные площадки. С февраля по апрель российско-украинские диалоги трижды проходили в Белоруссии и один раз в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от уже достигнутых договоренностей, а в октябре официально отказался от контактов с Москвой.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин сказал, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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