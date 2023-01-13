В Польше избили украинских беженцев

Семью украинских беженцев избили в польском Люблине. Об этом 11 января сообщила местная газета Dziennik Wschodni.

Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда беженка Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету. Дочь женщины ответила по-польски, но с украинским акцентом, что они не курят.

В ответ на это мужчины разозлились, начали вести себя агрессивно, нецензурно выражаться и требовать от украинской семьи, чтобы они возвращались на родину. Подросток попытался вызвать полицию, но мужчины отобрали у него телефон, повалили на землю и начали бить по голове. Женщины попытались защитить парня, но тоже были избиты.

Оксана просила прохожих помочь, но никто не реагировал. В итоге семья оказалась в больнице. У подростка — перелом пальца. Женщины убеждены, что нападение произошло на национальной почве. Полиции уже удалось выяснить личности нападавших — это двое местных жителей 25 и 30 лет.

Согласно последним данным, в Польше — 950 тыс. украинских беженцев.

В декабре польское издание Onet написало со ссылкой на результаты социологического исследования, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

В ноябре газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

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