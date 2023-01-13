Десять вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Сиднее
На юге австралийского Сиднея столкнулись два поезда, в результате чего 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом 13 января сообщил телеканал 9News.
Отмечается, что вагоны перевозили пустые контейнеры без опасных веществ. На место выехали пожарные для оценки ситуации. Спасатели выясняли, есть ли какие-либо опасные материалы.
«Инцидент произошел, когда поезда вышли на один и тот же путь во время маневрового движения», — заявил представитель Австралийской железнодорожной корпорации.
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Ранее, 25 сентября, поезд, в котором находились 250 пассажиров, сошел с рельсов в нидерландской провинции Лимбург. Был запущен заместительный поезд, чтобы довезти людей до остановок на станции с ожидающими автобусами.