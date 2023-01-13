Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении зимой некоего глобального саммита, имеющего целью разрешение конфликта, носит несерьезный и популистский характер. Об этом в пятницу, 13 января, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат считает невозможным обсуждение на глобальном саммите таких вопросов, как освобождение территорий, выплата репараций или проведение международного трибунала против России в тех условиях, в которых сегодня находятся киевские власти и Вооруженные силы Украины.

«Самоуверенность украинского руководства отвечает лучшим традициям «Квартала-95» и достойна высшей оценки за юмористические таланты»,— сострил дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее, 26 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести «мирный саммит» в конце февраля 2023 года на площадке ООН. В качестве возможного посредника «мирного саммита» он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Кроме того, глава МИД Украины указал, что Россию на такой саммит можно приглашать только «после проведения международного суда».

Тогда же замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев. Так он прокомментировал новость о желании украинских властей и Кулебы исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

27 декабря, комментируя заявление Кулебы, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими» и провести саммит без России нереально.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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